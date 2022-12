Le vie della Lava

Sicilia Gaia ed Etna in Geo organizzano una bellissima esperienza immersi tra natura, storia, ricordi cinematografici, arte lavica e tradizioni vi porterà alla scoperta di uno dei borghi in pietra lavica più belli che ci sono sul territorio etneo, SANT'ALFIO, conosciuto anche come "Sant'Affiu a Vara". Visiterete il centro storico di Sant'Alfio passando per le caratteristiche strade strette in pietra lavica, strade di epoca romana, fino a raggiungere il MUSEO DELLA VITE E DEL VINO.

Vi fermerete per un dolce break al BAR-LABORATORIO di Vittorio Papotto, bar famoso per le paste alla nocciola, paste di mandorla, crostate, biscotti e dolci vari. A conclusione visiterete il villaggio di Babbo Natale in fattoria presso l'Agriturismo DolcEtna. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 16.00. Bambini da 4 a 7 anni € 6, da 8 a 12 anni ridotto € 10,00. Appuntamento in piazza ore 15.30. Per info +393928079089. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/CJGeQ2ESzyaehiJ79