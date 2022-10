Libò compie 5 anni, grande festa per i piccoli lettori: ospite l'illustratrice Alessandra Lazzarin

Libò, la libreria per bambini e ragazzi di via Renato Imbriani a Catania, compie 5 anni e domani 28 ottobre festeggerà il suo compleanno insieme ai suoi fedelissimi lettori. In programma, venerdì 28 ottobre, alle ore 15.45 e alle 17 due turni per l'incontro e laboratorio con Alessandra Lazzarin, pittrice, architetto e illustratrice di "Un gioco da ragazze" di Orecchio Acerbo. Alle ore 18, appuntamento con Valerie Bla Bla, sognatrice di professione e clown per vocazione, e il suo spettacolo di bolle e giocoleria. Alle ore 19, la festa di buon compleanno di Libò!

Eventi gratuiti e su prenotazione