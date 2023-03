Lego contest e Science show. Progettato per ispirare ingegno e creatività, arriva il grande evento LEGO di LUDUM.

Pieno di attività divertenti, interattive, creative ed educative per tutta la famiglia. Non si è mai troppo vecchi per creare e giocare con i LEGO. Dozzine di kg di LEGO per stimolare il lavoro di gruppo e la creatività personale nelle nostre attrezzate postazioni creative.

Ma non basta perchè ci sarà anche il perfido scienziato pazzo Pazzus con il suo divertentissimo ed interattivo science show nella versione extra con decine di esperimenti terrificanti e divertenti, esplosioni, congelamenti, gas misteriosi e altro ancora.

Consigliamo la partecipazione dall'età prescolare fino a 128 anni. Per garantire una buona fruibilità a tutti abbiamo solo pochi posti a disposizione, affrettatevi a prenotare.