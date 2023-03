Sta arrivando LUDUMidea. LUDUMidea è un seme che viene piantato negli animi di chi lo segue: facciamo circolare idee e speranze.

L'appuntamento è per venerdì 10 marzo alle ore 19.00 per una serie di conferenze di 15 minuti, che verranno diffuse anche in live streaming sui nostri principali canali social e registrate e rese disponibili online secondo la licenza Creative Commons.

Non ci sono vincoli sui contenuti, l'unico parametro è il tempo 15 minuti. I relatori provengono da molte comunità e discipline diverse e sono nel loro campo eccellenze rinomate.

Le lezioni abbracceranno quindi una vasta gamma di argomenti che comprendono scienza, arte, politica, temi globali, architettura, musica e altro.

Il tema di quest'anno è "La bellezza ci salverà? - Previsioni per un futuro prossimo venturo in Sicilia".

"LUDUMidea - Idee da condividere" è un incontro/dibattito per far vedere che le idee possono circolare e creare entusiasmo nuovo. La scienza e la tecnologia ci forniscono mezzi mai esistiti: abbiamo inventato un modo per collegare le persone a distanza di migliaia di km e per far vedere il mondo un po’ diversamente.

Ma nonostante abbiamo i mezzi più potenti mai esistiti a disposizione, si sta verificando un arretramento culturale in tutto il mondo. La Sicilia - territorio fragile - è tra quelli in Europa che da questo punto di vista subisce i danni maggiori: record di analfabetismo, imprese che chiudono e mancanza di spunti culturali, acuiti dai danni apportati dalla pandemia sono solo alcuni degli effetti evidenti nella nostra Terra.

Da questa consapevolezza nasce "LUDUMidea". Potete chiamarlo come volete: dibattito, discussione, scambio d’idee. Quello che si vuole provare a fare è spezzare la spirale di luoghi comuni e mettere in risalto le eccellenze e le idee che la terra di Sicilia e non solo ha e custodisce.



Saranno presenti:

Antonio Mannino -CEO di Medea (PCO) - Direttore Generale Etna Comics

Angela Inferrera - Membro del consiglio direttivo dell'Associazione Regionale Guide Sicilia

Vincenza Bifera - Esperta in Criminal profiling e vittimologia

Antonio Presti -Mecenate e presidente fondazione fiumara d'Arte

Dario Stazzone – Docente di retorica presso l'università di Catania e Presidente Società Dante Alighieri ,Comitato di Catania

Gino Astorina -Attore e Produttore teatrale

Enzo Guarnera - Avvocato Penalista e presidente associazione Antimafia e legalità .

Riccardo Nicoloso- General Manager - New Materials and Power Solutions Division presso STMicroelectronics

Paola Marchese- Regista teatrale, cantante e scrittrice

Giorgio Riccobene – Fisico Astroparticellare e consulente del Ministero dell'Ambiente

Mirko Saraceno- Presidente dell'associazione Briganti di Librino e rugbista

La moderatrice della serata sarà Lucia Murabito - giornalista. La partecipazione all'evento è GRATUITA, ma occorre prenotare al 3485205905 i posti disponibili sono solo 80 affrettatevi, LUDUMIDEA è l'avvenimento dell'anno.