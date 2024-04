Max Manfredi e Federico Sirianni LIVE al Lettera 82

Domenica 14 APRILE alle ore 21.00 vi aspettiamo tutti a LETTERA82 AL CASTELLO per il nostro primo CONCERTO LIVE in piazza Federico II di Svevia 95.

È la nostra seconda sede, con spazi più ampi sia all'interno che all'esterno e con una vista aperta sul Castello Ursino.

Il concerto vedrà la partecipazione di MAX MANFREDI (voce e chitarra), FEDERICO SIRIANNI (chitarra), LEONARDO TRÌCANI (Voce - QuelliCheNon) e EMILIA BELFIORE (violinista). L'ingresso è libero. Per info e prenotazioni tel. 3247421696



"DI ORIGINE COLTA E DI INTENZIONE POPOLARE". È quanto disse un certo Fabrizio De André riferendosi a MAX MANFREDI, motivando così quello che sarebbe poi diventato un tormentone quando, nel corso di un'intervista, sostenne che questi fosse "Il migliore di tutti". Migliore al punto che, nel '93, volle incidere duettando in una sua famosa canzone.

Di quell'altro pluripremiato autore che risponde al nome di FEDERICO SIRIANNI, Bruno Lauzi ebbe a dire che rappresenta l'erede legittimo della grande musica d'autore genovese. Quella nata sullo sfondo del più grande centro storico d'Europa che ha ispirato la musica ed i versi di quei tanti giganti che ci pare inutile citare. È la grande scuola genovese, bellezza! Quella sempre aperta ma che non ha né scolari né cattedre. Quella che si nutre di un humus proprietario che non le permette di germinare altrove.

Ebbene, MAX MANFREDI e FEDERICO SIRIANNI, domenica, 14 Aprile, saranno in Piazza Federico Di Svevia II (o' Castell'Ussinu va...) per suonare e cantare i propri brani e quelli di Fabrizio De André, accompagnati da Leonardo Trìcani ed Emilia Belfiore di QuelliCheNon. L'evento costituirà il giusto epilogo dell'iniziativa culturale "LA DOMENICA DEL LETTORE", che si svolgerà nel corso della giornata.

Insomma, se non siete tra quelli a cui interessano coloro che cantano "sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla, vestiti da Pinocchio", fatevi un favore: prenotate in tempo un tavolo per assistere ad un live probabilmente irripetibile e sicuramente unico nel suo genere.