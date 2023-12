Mostra "A modo mio, tra Cinema e Teatro" di Antonio Parrinello

Giovedì 7 dicembre alle ore 17,30, al Palazzo della Cultura di Catania, nell’ambito della quindicesima edizione del Med Photo Fest 2023, è stata inaugurata la mostra fotografica "A modo mio, tra Cinema e Teatro" di Antonio Parrinello, storico fotografo di scena del Teatro Stabile di Catania, attivissimo da sempre anche sui setcinematografici.

E infatti In mostra si ritrovano scatti di scena di set cinematografici e foto di spettacoli teatrali. Nel cinema “ciak si gira”, nel teatro “si va in scena”, per raccontare attraverso la fotografia e fermare istanti che rimarranno nel tempo.

“Questa è la grande scatola magica del cinema e del teatro – dice Antonio Parrinello - Questo ho voluto raccontare in questa mostra, in cui spero di comprenda bene quanta passione ed emozione c’è in ogni scatto. Quando lavoro tutto viene fatto in silenzio, tanto da diventare quasi ‘invisibile’. Soltanto così riesco a fermare i momenti più importanti delle scene, cogliere la giusta composizione di linee ed espressioni, e catturarle nel famoso click. Insieme a me esporrà anche Massimo Privitera Luce subita”.