Promuovere la relazione professionale tra grafici e aziende siciliane da cui nasce una comunicazione contemporanea ed efficace, in grado di far conoscere le eccellenze isolane. È questo l’obiettivo di Sicilia Felicissima, concorso di comunicazione visiva e territorio promosso da Abadir, Accademia di Design e Comunicazione Visiva, Aiap Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva, Caffè Moak e, per la terza edizione, sostenuto dalla Delegazione Sicilia dell’Adi, Associazione per il Disegno Industriale.

Dal 21 marzo al 14 aprile, negli spazi multidisciplinari di Isola Catania (main partner dell’iniziativa, per la sua vocazione verso il mondo delle imprese, del digitale e dell’innovazione), saranno in mostra i progetti finalisti del concorso: interessanti proposte ideate e presentate dai professionisti della grafica e del design strategico, dalle imprese che investendo in comunicazione concorrono alla crescita economica e sociale del territorio, dalle istituzioni culturali pubbliche e private che promuovono i beni culturali siciliani nonché dagli studenti che fanno ricerca in questo ambito disciplinare.

Sicilia Felicissima – Mostra di Comunicazione Visiva e Territorio sarà, quindi, un’occasione unica per un’immersione nel mondo della comunicazione visiva e dell’imprenditoria illuminata attraverso i progetti che a gennaio 2021, appunto, erano stati selezionati dalla giuria della terza edizione del concorso. L’evento ufficiale di Sicilia Felicissima – Mostra di Comunicazione Visiva e Territorio si terrà venerdì 31 marzo dalle ore 9.30 alle ore 13.30 con la presenza dei progettisti finalisti e la masterclass con il docente Franco Achilli.

Mostra: dal 21 marzo al 14 aprile 2023 esclusi festivi giorni e orari: lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 19. Inaugurazione mostra e masterclass con Franco Achilli: venerdì 31 marzo dalle ore 9.30.