Mostra 'Volti dal mondo'

“Volti dal mondo” è il titolo della mostra di Paolo Barone che espone a Caltagirone foto d’autore a colori presso il Centro ricreativo “Sacra Famiglia", in piazza Falcone e Borsellino. Inaugurata lo scorso 15 marzo, la mostra può essere visitata fino al prossimo 14 settembre, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

La mostra è organizzata nell’ambito delle attività di sensibilizzazione e di informazione promosse dal Centro Studi C.E.S.T.A. e da MCL “Caltagirone Sud”, finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà, dell’accoglienza e dell’integrazione delle persone immigrate.

Il fotografo siciliano Paolo Barone ritrae scene di vita quotidiana di uomini, donne e minori stranieri non accompagnati ospiti nei centri d’accoglienza.

Si tratta di una splendida collezione di foto, 44 in tutto (cm. 50 x 70) che raffigurano volti e sguardi catturati. Esse, scattate in differenti occasioni, sono di grande impatto e raccontano il dramma di stranieri e delle famiglie che fuggono dalle proprie case a causa di guerre, fame e povertà, alla ricerca di una migliore qualità di vita.

Attraverso le foto, Barone intende trasmettere la necessità di costruire un mondo più aperto ai bisogni delle persone più fragili e alla costruzione di una nuova società in cui, progetti di accoglienza come il SAI, possono rappresentare uno strumento utile per favorire l’integrazione delle persone straniere e abbattere odio, razzismo e tutti gli stereotipi legati al fenomeno migratorio.