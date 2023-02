L’officina del vasaio: laboratorio ludico didattico

Domenica 19 febbraio 2023 alle 10:30 un nuovo appuntamento con i più piccoli e le più piccole al Monastero dei Benedettini di Catania con il laboratorio ludico didattico, a cura di Officine Culturali, “L’officina del vasaio”. I giovani partecipanti e le giovani partecipanti, dopo aver visitato i resti delle domus romane presenti al Monastero dei Benedettini, si cimenteranno nell’antico mestiere del vasaio.

La passeggiata sarà l’occasione per raccontare del costume e delle abitudini delle popolazioni del passato accompagnandolo a una riflessione sul ruolo dei manufatti archeologici come anfore, crateri, terrecotte e utensili che le antiche civiltà utilizzavano quotidianamente. Conclusa la fase esplorativa passeranno alla fase pratica: dopo un breve excursus sull’evoluzione della ceramica antica, bambini e bambine si immergeranno nella creazione di un vaso secondo tecniche conosciute sin da tempi antichissimi.

Il laboratorio vuole stimolare, oltre alla riflessione sulla storia antica e sul mestiere del vasaio, la manualità e la creatività dei piccoli e delle piccole partecipanti. Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 o al 3349242464 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp o una email a info@officineculturali.net. Il costo del laboratorio è di 8,00€ per l’intero e di 6,00€ ridotto per il secondo figlio/a, possessori di MONASTEROCARD e i figli del personale Unict.