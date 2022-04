One Day Music Festival 2022

Domenica 1 maggio 2022 appuntamento con 'One Day Music' alla Playa di Catania a partire dalle ore 10.00. Per l'acquisto dei biglietti è possibile cliccare sul seguente link.

È il festival diventato punto di riferimento per la Sicilia, ma non solo, dal 2009 ad oggi. Il nome nasce dall’intento di dare spazio, in unico giorno, il 1° Maggio, a centinaia di artisti di eterogenea provenienza musicale e geografica. Un unico contenitore musicale che trova la sua coinvolgente forza nella location che ne fa da cornice: lo splendente litorale siciliano. Sole, mare, musica. Le tre parole che mettono d’accordo tutti, che ogni anno risvegliano l’inconfondibile odore di questo giorno di festa, nelle menti di tutti coloro che, almeno una volta, ne hanno preso parte.

Da 9 anni a questa parte One Day Music infiamma la sabbia del litorale catanese trasformandolo in un dancefloor con live e dj set per migliaia di giovani coinvolgendo, in più aree musicali, artisti rock – rap – house/techno –reggae – drum and bass – electro. Dalle 2.500 presenze della prima edizione si è sempre cresciuti, in termini di organizzazione, line up e spazi allestiti, consentendo al One Day Music di arrivare a 20.000 nel 2016.

Negli anni si sono susseguiti sul palco dell’One Day Music, artisti come Dubfire, Ellen Allien, Sir Bob Cornelius Rifo (The Bloody Beetroots), la Carovana del Rototom and Friends, Derrick May, Lee Perry, Camo & Crooked, Crookers, Aphrodite, Nicole Moudaber, Salmo, Noyz Narcos, Aucan, Ed Rush, Nobraino, gli Ex CCCP, Ensi, oltre a decine di dj accorsi da tutta la penisola per riempire di note ogni singolo momento della 24 ore di musica del Primo Maggio.