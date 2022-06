Orchestra sinfonica della Rai in concerto alla Villa Bellini

Indirizzo non disponibile

Parte dal capoluogo etneo il viaggio musicale in cinque città di cinque diverse regioni del Sud Italia: Catania, Catanzaro, Salerno, Matera e Brindisi. Sono le tappe che toccherà la nuova tournée dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Spettacolo. Si parte il 21 giugno, giorno della Festa della Musica, celebrata in più di 120 paesi di tutto il mondo.

Il primo concerto è inserito nella stagione estiva del Teatro Massimo Bellini (intitolata "•Bellezza, Belcanto, Bellini") e realizzato in collaborazione con Regione Siciliana-Assessorato del Spettacolo, Comune di Catania e Fondazione Taormina Arte Sicilia, in programma nei giardini di Villa Bellini della città siciliana sul Mar Ionio. E sarà trasmesso da Rai Cultura in diretta su Rai5 dalle 21.15.