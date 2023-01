Passeggiata dalla Timpa alla mitologica Acireale

Sharing Sicily propone la scoperta di questa incredibile fusione tra ambienti paesaggistici, naturalistici, storici e artistici alla scoperta della Riserva Naturale della Timpa, salendo tra tornanti e chiazzette super panoramiche, nella città regina del Barocco, Acireale.

La città ha la sua origine già nel nome, figlia di quella mitologica Akis di perduta memoria i cui abitanti istituirono Aquilia Nuova, che avrebbe ricevuto in seguito il titolo di "reale" nel 1642 con Filippo IV. Sorta su un promontorio quasi a strapiombo sul mare, ricca di edifici barocchi, sede di Diocesi, nel passato era conosciuta come la città delle cento campane e come città termale, mentre resta ancora oggi celebre il suo Carnevale, il "più bello di Sicilia".

La splendida scarpata da cui si affaccia, la Timpa, è oggi una delle maggiori riserve della Provincia di Catania, una incantevole cordigliera lavica frutto di vulcanismi pre-etnei, tagliata da un antico sistema di scale chiamato localmente "le Chiazzette", il quale collegava la sottostante borgata marinara di Santa Maria la Scala e il Bastione "Fortezza del Tocco" alla città.

Ad ora di pranzo fermata sui muretti di una "chiazzetta" e, con una vista mozzafiato, pranzo a sacco. Successivamente concluderete il percorso lungo le Chiazzette fino a raggiungere il punto partenza "a mare", nello splendido lungomare di Santa Maria la Scala. Il percorso è di circa 5 km (la prima parte delle "chiazzette", circa 1 km, in salita).

Dislivello 150 metri. Livello facile (non è un percorso impegnativo ma da considerare i 150 metri di dislivello in salita all'inizio. Quindi è facile per chi è in buona condizione fisica). Buona parte del percorso è nel centro storico di Acireale (40% naturalistico - 60% urbano). La guida sarà Iorga Prato. Meeting point ore 10:00 Santa Maria La Scala, spiaggia del Mulino.

Posizione google maps: https://goo.gl/maps/mnmaZCPciBEpY87F7. Scarpe da trekking o da tennis idonee*, abbigliamento a strati, acqua e pranzo a sacco. Quota di partecipazione euro 10 a persona adulta, euro 5 sotto i 12 anni. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Timpa ed Acireale 8 gennaio" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.