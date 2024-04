Percorso sensoriale tra le piante aromatiche e pic nic

Indirizzo non disponibile

Giovedì 25 aprile Sicilia Gaia e in collaborazione con l’Azienda Agricola Due Palmenti, organizza un’esperienza sensoriale alle pendici dell’Etna da non perdere. Verrete accolti dal padrone d casa Martino, che vi guiderà in un percorso inedito tra le erbe aromatiche e vi racconterà del suo bellissimo progetto.

Due Palmenti è un'azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di erbe aromatiche, piante ricche di oli essenziali e capaci di rilasciare odori ed aromi molto intensi. Conosciute fin da tempi remoti, sono oggi impiegate in molteplici settori, da quello erboristico a quello farmaceutico, dal cosmetico fino ad arrivare al settore alimentare in cui riescono a sprigionare tutto il loro immenso potenziale insaporendo pietanze ed alimenti di ogni tipo.

Accolti dall’ambiente naturale ed informale di Due Palmenti proporremo un picnic tra gli aromi con antipasto rustico, pane condito, vino della casa e dessert. Menu’ bambini (focaccine al prosciutto, succo di frutta, dolcetto). Quota a persona €25,00. Bambini da 4 a 10 anni €10,00. Prenotazione obbligatoria. Info whatsapp al 3928079089. Pagamento anticipato a mezzo bonifico. Via della Resistenza n.105, Pedara (CT).