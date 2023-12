Prezzo non disponibile

Lunedì 25 dicembre 2023, a partire dalle ore 13.00, appuntamento al ristorante 'Rosso Fuoco' di Nicolosi (Via Abate Longo 14) per il pranzo di Natale a partire dalle ore 13.00. Per info e prenotazioni 3275509889 oppure su whatsapp 324 608 7278.