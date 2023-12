Presentazione del libro 'Inquadrando Palestina'

Venerdì 22 dicembre 2023, a partire dalle ore 19.00, appuntamento in Piazza Federico di Svevia in Piazza dei Libri per la presentazione del libro di Marco Pirrerllo dal titolo 'Inquandrando Palestina, Diario di Viaggio'.

A raccontarci il viaggio tra i territori occupati palestinesi e la Striscia di Gaza a pochi mesi dai bombardamenti del maggio 2021, l'autore e videomaker Marco Pirrello, modera la giornalista Luisa Santangelo e interviene l'operatore umanitario Simone Manfredi.

Durante la presentazione saranno proiettati estratti del documentario “Three Wishes in Gaza” realizzato dall'autore durante il viaggio in Palestina.