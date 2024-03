Appuntamento alla Legatoria Prampolini in Via Vittorio Emanuele 333 a Catania sabato 9 marzo a partire dalle ore 19.00 con la presentazione di 'Teatro' di e con Lina Prosa. Dialogano con l'autrice Maria Lombardo e Simona Scattina.

La raccolta contiene una parte importante della drammaturgia di Lina Prosa, in cui emerge la sua idea precisa di scrittura, una continua peregrinazione alla ricerca di un impossibile «riposo».

Come nella costruzione del mondo, questi testi sono animati da non-personaggi, o meglio, creature che «ballano su un piano instabile», in cui diventano figure poetiche, pronte alla rivolta. Il loro destino spesso si identifica col teatro stesso, fino al punto che una sola sconfitta può travolgere il senso del teatro.

Come in Ingrid e Lothar, Actor Studio-19 – numero da pandemia, numero che contamina – o il sogno di rivoluzione di Cosimo-Detenuto, la carcassa di una macchina deus ex machina e tanti altri episodi drammaturgici in cui scene e personaggi vengono ritratti al momento dello scoppio di un temporale o di una minaccia collettiva.