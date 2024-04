Spettacolo "Pulcinella innamorato"

Con “Pulcinella innamorato”. Il pubblico di piccoli e grandi del teatro i gag di via Canfora 69 a Catania incontrerà dal 13 al 27 aprile, i sabato alle 18 e le domeniche alle 11 e alle 18, il suo beniamino in procinto di convogliare a nozze con la bella Colombina.

Arlecchino però, da sempre suo rivale in amore, troverà il modo per attirarlo in un inganno che comunque si risolverà in bene perché porterà Pulcinella a ritrovare e salvare il suo fratello gemello che non vede da molti anni.

Un divertente intrigo con scherzi e burle a danni di soldati imbranati e briganti mascalzoni di nome e di fatto. Ma alla fine sarà evidente che la guerra è inutile e ingiusta e che i briganti se lo potessero troverebbero più conveniente ritornare lavoratori.

Un lieto fine liberatorio con bastonate di cartapesta e vere risate comprese. Ingresso 5 euro. Prenotazione obbligatoria al 330843843.