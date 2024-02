Sasà Salvaggio al Teatro Musco con 'Pupiata siciliana'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Dopo Ernesto Maria Ponte un nuovo grande protagonista arriva al Teatro Angelo Musco di Catania. Da giovedì 22 febbraio, Sasà Salvaggio sarà in scena con “Pupiata siciliana”, uno spettacolo ispirato alla cultura ed alle tradizioni della nostra Isola in cui il noto comico palermitano diventa un vero e proprio “Paladino della Risata”, trasformandosi in un pupo siciliano nelle vesti di Rinaldo.

Dopo il debutto di giovedì sera alle 21, lo spettacolo sarà replicato venerdì 23 (ore 21), sabato 24 (ore 17.30 e 21) e domenica 25 febbraio (ore18). E ancora: venerdì 1 marzo (ore 21) sabato 2 (ore 17.30 e 21), domenica 3 (ore 18), venerdì 8 (ore 21), sabato 9 (ore 17.30 e 21), domenica 10 marzo (ore 18).

Per informazioni: Tel. 095 538188 - 333 7781632. Orario botteghino presso Teatro ABC: da martedì a sabato 16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00. Costo del biglietto: 20 euro (è accettata la “carta del docente”). Biglietti online su teatroabc.eu/musco.