Martedì 14 febbraio 2023 appuntamento a partire dalle ore 20.30 da Radice Lavica (Via Caponnetto 13, Motta Sant'Anastasia), per una cena di San Valentino a lume di candela. La serata sarà inoltre allietata da sax LIVE. € 75 a coppia. Per prenotazioni telefonare al 328 88 94 297.