“Sagra della Ciliegia”di Sant'Alfio

Il gioiello rosso dell’Etna brillerà di più nel corso della sua 13esima Sagra per deliziare grandi e piccini. La ciliegia del Comune di Sant’Alfio, il centro principale di lavorazione del frutto nel Catanese e in tutta la Sicilia, sarà protagonista dal 7 al 9 luglio in una festa che ondeggerà tra cultura, musica ed enogastronomia.

Tanti i momenti riservati all’arte e alla tradizione popolare come l’Infiorata che si svolgerà con tutti i Santalfiesi e anche grazie alla presenza dei Maestri Infioratori della Città di Noto e San Pier Niceto. Questo “affresco floreale” verrà realizzato vicino a piazza Duomo e in via Marconi, dove ci potranno visitare pure gli stand culinari.

E ancora, nelle tre date, motoraduni d’epoca e moderni, mostre pittoriche, spettacoli medievali, teatro di strada e presentazione di libri.