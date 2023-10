Spettacolo interattivo 'Salem - Il ritorno delle streghe'

Halloween 2023. Martedì 31 Ottobre ore 17:00. SALEM Il ritorno delle streghe - Musical Interattivo. Un fantastico Halloween per bambini da 3 anni in sù e per tutta la famiglia. Un pomeriggio di spettacolo e gioco. Venite a scoprire la magica storia di Alice e Martye aiutale a salvare la Città di Salem! Tra colpi di scena, canzoni e coreografie coinvolgenti, verrete trasportati in uno spettacolo dove il divertimento è la parola d'ordine.

Ticket adulti e bambini € 12. Prevendita biglietti online Https://www.2tickets.it/TitoliEse.aspx?ide=2131&idc=9&set=T. Prevendita biglietti al botteghino. Teatro Sala De Curtis via Duca degli Abruzzi 6/a Catania. Tel. 0952163275 Cell. 3927987593.