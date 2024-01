Sant'Agata la buona fra Oriente ed Occidente

Sant’Agata viene invocata contro eventi calamitosi di notevole entità: terremoti, eruzioni e incendi. Per comprenderne il perché, la prima visita guidata inizierà al museo dell'Arcivescovado per ammirare da vicino il fercolo argenteo custodito a "Casa Vara".

A seguire, il percorso condurrà fra la Basilica Cattedrale (che custodisce le reliquie della Santa) e i luoghi del martirio (Chiese di S. Biagio, di S. Agata al Carcere e di S. Agata la Vetere, San Gaetano alle grotte).

Attraverso le fonti, le tradizioni e i luoghi, scoprirete i motivi per cui il culto di S. Agata si sia velocemente diffuso sia in Oriente, sia in Occidente, e il suo profondo radicamento nella identità civica catanese.

Incontro: P.zza Duomo ore 09:45 max 30 persone. Durata - ore 2:30 circa. Quota Partecipazione € 12,00. Gratis fino a 10 anni. Comprende: Guida Regionale Abilitata. Audio Tour. Cuffia monouso. Ticket ingressi. Info e Prenotazioni Onde e Lapilli. Tel. 3476405759 (Telefono, WhatsApp, SMS)