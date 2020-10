Scappamu: ingressi scontati per la prima Escape Room con temi mai visti in Sicilia

Scappamu - Escape Room a Catania offre a grandi e piccini la possibilità di passare qualche ora insieme agli amici divertendosi e perdipiù a prezzi scontati. E' possibile scegliere tra diverse stanze.

ESCAPE ROOM VIRUS T. TEMA: Suspense/Thriller. DIFFICOLTA': 8 su 10. GIOCATORI: da 2 a 6. TEMPO: 60 minuti.

Ingresso per 2 GIOCATORI al prezzo di 35€ invece di 50€

Ingresso per 3 GIOCATORI al prezzo di 40,80€ invece di 60€

Ingresso per 4 GIOCATORI al prezzo di 39€ invece di 60€

Ingresso per 5 GIOCATORI al prezzo di 42€ invece di 70€

Ingresso per 6 GIOCATORI al prezzo di 43,20€ invece di 72€

ESCAPE ROOM IL COLPO DEL SECOLO. TEMA: Azione/Adrenalina. DIFFICOLTA': 9 su 10. GIOCATORI: da 2 a 6. TEMPO: 60 minuti.

Ingresso per 2 GIOCATORI al prezzo di 35€ invece di 50€

Ingresso per 3 GIOCATORI al prezzo di 40,80€ invece di 60€

Ingresso per 4 GIOCATORI al prezzo di 39€ invece di 60€

Ingresso per 5 GIOCATORI al prezzo di 42€ invece di 70€

Ingresso per 6 GIOCATORI al prezzo di 43,20€ invece di 72€

Orari e Giorni di Apertura Lunedì - Domenica dalle ore 10:00 alle ore 01:00. Ingresso Principale: Viale Vittorio Veneto, 161– Catania. Ingresso Alternativo: Via Cagliari, 99 – Catania.

