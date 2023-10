'La Sicilia in tavola'

Orario non disponibile

Quando Dal 21/10/2023 al 22/10/2023 Orario non disponibile

Sabato 21 ottobre e domenica 22 ottobre 2023 appuntamento a Piazza Castello ed al Castello di Aci per la manifestazione 'Sicilia in tavola'. Progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato per le attività produttive.

Expo e degustazioni di prodotti tipici siciliani. Una due giorni dedicata al food&wine con approfondimenti degli esperti alla scoperta di radici del territorio. Dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Programma sabato 21 ottobre

Ore: 11:00/12:00 “Muoviti ancora” attività gratuita a corpo libero Progetto dell’U.O. Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Catania finalizzato alla promozione dell’attività fisica nei soggetti anziani (over 65) per prevenire le Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT).

Ore: 11:30 “Percorsi Ebbrezza” - Test gratuito di percorso stradale con gli occhiali "ALCOLVISTA" - simulazione dello stato di

ebbrezza alla guida

Ore: 16:00/17:00 “Muoviti ancora” attività gratuita a corpo libero Progetto dell’U.O. Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Catania finalizzato alla promozione dell’attività fisica nei soggetti anziani (over 65) per prevenire le Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT)

Ore: 16:00 – Seminario “La lotta alla sofisticazione a tutela della sicurezza alimentare dei cittadini: il ruolo dei carabinieri del NAS” Relatori: Tenente Colonello Salvatore Calabrese Comandante del NAS CATANIA Luogotenente Giuseppe Merone

Ore 17:30 – Seminario “Connubio tradizione e innovazione: l’arancinu dalla ricetta originaria ad oggi” relatore Domenico Privitera presidente ristoratori CNA Catania

Domenica 22 ottobre

Ore: 10.00 / 20.00 Apertura Stand “Sicilia In tavola

Ore 10.00/13.00 Percorso fotografico sulla genitorialità a cura di “L’intreccio E.T.S.”

Ore: 11:00 Laboratorio del gusto - a cura di Fattorie sociali Sicilia

Ore 12:00 Evento Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori (F.I.S.A.R)

Ore: 16:00/17:00 “Muoviti ancora” attività gratuita a corpo libero Progetto dell’U.O. Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Catania finalizzato alla promozione dell’attività fisica nei soggetti anziani (over 65) per prevenire le Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT). Sala Jean Calogero e belvedere Castello di Aci

Ore: 11.00 “Le nuove tendenze del mercato agroalimentare e del turismo esperienziale” a cura di Tino Castorina- Presidente CNA Catania Turismo

Ore 12:00 incontri con operatori commerciali/buyers nazionali e internazionali