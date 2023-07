Slime Day: scienza contro magia

Slime day e scienza contro magia. Un nuovo megaevento per il fine settimana al LUDUM. Due divertenti e stimolanti attività. Il megalaboratorio di chimica per famiglie dove vi scatenerete in esperimenti sorprendenti e preparerete chilogrammi su chilogrammi di slime che vi porterete a casa, ma non solo questo altre sorprese il mondo della chimica vi riserverà.

Il pluripremiato spettacolo di LUDUM valutato come miglior spettacolo scientifico europeo del 2019, nostro vanto e pezzo forte “scienza Vs. Magia” con gli immensi Pazzus e Mago Dimis. Nella versione più estrema all'aperto piena di trucchi esaltanti ed esperimenti esplosivi.