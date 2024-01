Società storica catanese: visita del Piano Nobile, Palazzo Nicotra e Bertuccio

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, in occasione dell’apertura della festa di Sant’Agata, organizza una visita guidata dedicata alla Casa-Museo (sede dell’associazione) presso il piano nobile dell’affascinante Palazzo Nicotra Bertuccio.

Faremo una passeggiata nella storia, alla scoperta di tre diversi percorsi che si susseguono e s'intrecciano tra di loro: la storia del palazzo e della famiglia nobiliare che ha costruito questa magnifica sede, l'arrivo della Società Storica Catanese, le sue attività storiche, le straordinarie collezioni e raccolte custodite.

Il palazzo di epoca ottocentesca, conserva le caratteristiche architettoniche e decorative del tempo: affreschi, pavimenti, divisori in legno intagliato e stucchi di età borbonica, il lampadario austro-ungarico del salone centrale e la cucina in muratura di fine Ottocento.

Queste peculiarità strutturali, le numerose collezioni di oggetti (ormai in disuso) di vario genere e la presenza di oltre cinquantamila volumi, di sculture e dipinti di illustri catanesi, di documenti di raro valore storico, consentono spostandosi tra le varie stanze del palazzo, un avvincente e assai stimolante tuffo nel passato con il quale rivivere la situazione storica, politica e sociale della Sicilia e della nostra Catania in particolare, partendo dal periodo di massimo splendore vissuto sotto il Regno delle Due Sicilie per arrivare fino alla seconda guerra mondiale.

Al termine della visita guidata verrà offerto un light lunch che ci intratterrà nell’attesa del passaggio della Carrozza del Senato che potremo ammirare dai balconi. Data: 3 febbraio ore 12.00. Via Etnea n. 248, Catania. Quota di partecipazione €30,00. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/YUTP3X78VaMsWVbK6. Info 3928079089. Pagamento anticipato