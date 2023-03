Spettacolo 'La canzone di Orlando'

Sabato 25 marzo, alle 21, per AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro Culture Contemporanee di Catania, va in scena “La canzone di Orlando. Martirio e vendetta dei cristiani a Roncisvalle”, un racconto scritto e interpretato da Giovanni Calcagno, prodotto da La Casa dei Santi di Paternò e dal Museo delle Marionette Antonio Pasqualino di Palermo.

Quest’ultimo lo scorso anno ne ha pubblicato il testo. Lo spettacolo, saltato nel 2020 a causa della pandemia, arriva per la prima volta a Catania con tre anni di ritardo, ma con una maggiore completezza, quella del volume che celebra questo poema in tutta la sua contemporaneità.

La Chanson de Roland è un poemetto in versi che narra della storia del tradimento di Gano di Magonza a Carlo Magno, imperatore dei Franchi, del massacro della retroguardia del suo esercito capitanata dal conte Orlando a Roncisvalle, e della conseguente tremenda vendetta dei cristiani nei confronti dei Mori musulmani e dei traditori.

Biglietti “La canzone di Orlando”: € 15 botteghino, € 12 prevendita su Dice.fm, € 6 studenti. Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it . La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione.

Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.