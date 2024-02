Spettacolo 'La grande menzogna'

Un Paolo Borsellino picaresco, sfrontato, rabbioso, lucido, imprevedibile, mai mesto. È il giudice-eroe protagonista della pièce La grande menzogna scritta e diretta da Claudio Fava e interpretata da David Coco.

Lo spettacolo, prodotto da Maurizio Puglisi per Nutrimenti terrestri, dopo il debutto di successo dell’anno scorso, arriva ora al Piccolo Teatro della Città, venerdì 1, sabato 2 (ore 21), all’interno del cartellone di nuovoteatro del Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale.

Inoltre, sabato 2 marzo alle ore 18.30, il drammaturgo e l’attore dello spettacolo - uniti ormai da anni in un sodalizio artistico che li vede insieme già nei lavori teatrali come “Il Mio Nome è Caino”, “Lavori in Corso” e “Il Giuramento” (regia di Ninni Bruschetta) - saranno protagonisti (sempre al Piccolo Teatro della Città) del nuovo appuntamento di RetroScena (ciclo di incontri, organizzato in collaborazione con l’Università di Catania, sugli spettacoli in cartellone al Teatro Brancati e al Piccolo Teatro della Città). A condurre l’incontro sarà la professoressa Simona Scattina (Discipline dello spettacolo presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania).

Per info 095 447603 – 095 530153 – 334 5683715 oppure visita il sito www.teatrodellacitta.it.