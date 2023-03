Spettacolo 'La Lupa'

Dal 17 (ore 20,45) al 26 marzo va in scena a Sala Verga, LA LUPA, una tra le più coinvolgenti novelle verghiane, tratta dalla raccolta “Vita dei campi” che Donatella Finocchiaro dirige, ma ne è anche protagonista. Una co-produzione del Teatro Stabile di Catania e del Teatro della Città-Catania Centro di Produzione Teatrale, con il progetto drammaturgico di Luana Rondinelli che collabora alla regia e con i coinvolgenti movimenti di scena di Sabino Civilleri.

Lo spettacolo è stato presentato in prima assoluta a luglio 2022 quale pièce inaugurale delle manifestazioni in onore del centenario verghiano. In scena al fianco della Finocchiaro, un cast di prim’ordine: Bruno Di Chiara nei panni di Nanni Lasca, Chiara Stassi in quelli della dolce Mara, Ivan Giambirtone che interpreta Malerba, Liborio Natali nel doppio ruolo di Janu e del Prete, Alice Ferlito che è Filomena, Laura Giordani che interpreta la Prefica, Raniela Ragonese nei panni di Nela, Giorgia D’Acquisto in quelli di Rosa, Federica D’Amore che è Lia, Roberta Amato che interpreta Grazia, Giuseppe Innocente nei panni di Bruno e Gianmarco Arcadipane in quelli di Cardillo.

Le scene e i costumi sono di Vincendo La Mendola, le musiche di Vincenzo Gangi, il disegno luci di Gaetano La Mela.

CALENDARIO RAPPRESENTAZIONI

Venerdì 17 marzo 2023 ore 20,45

Sabato 18 marzo 2023 ore 20,45

Domenica 19 marzo 2023 ore 17,30

Martedì 21 marzo 2023 ore 17,15

Mercoledì 22 marzo 2023 ore 17,15

Giovedì 23 marzo 2023 ore 20,45

Venerdì 24 marzo 2023 ore 18,00

Sabato 25 marzo ore 17,15

Domenica 26 marzo 2023 ore 17,15