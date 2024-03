“È bello vivere liberi!” di Marta Cuscunà allo Zò

AltreScene, la rassegna di teatro contemporaneo di Zo Centro culture contemporanee di Catania, è stata da sempre molto attenta al linguaggio del teatro civile, con la sua funzione informativa e formativa.

E in questo filone si inserisce “È bello vivere liberi!” di e con Marta Cuscunà - progetto di teatro civile per un'attrice, 5 burattini e un pupazzo –, in scena sabato 23 marzo alle ore 21.

Ispirato al libro “Ondina Peteani. È bello vivere liberi. Una vita tra lotta partigiana, deportazione ed impegno sociale” (edizioni Irsml Friuli Venezia Giulia, 2007 poi ristampato da Mursia nel 2012), biografia scritta dalla storica Anna Di Giannantonio di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia deportata ad Auschwitz col numero N. 81672, lo spettacolo di Marta Cuscunà ci fa riappropriare della gioia, delle risate, delle speranze dei partigiani che sono state soffocate dallo sterile nozionismo. È uno spettacolo per riscoprire l'atmosfera vitale e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in cui tutto sembrava possibile.

Prima dello spettacolo di sabato 23 marzo, venerdì 22 marzo, alle ore 15.30, sempre da Zo, gli studenti dell’Università di Catania e dell’Accademia di Belle Arti di Catania potranno confrontarsi con Marta Cuscunà in merito al suo percorso creativo, alle tematiche e alla drammaturgia dello spettacolo.

Biglietti: € 20 intero al botteghino, € 15 ridotto studenti al botteghino, prevendite oline su https://dice.fm/partner/associazione-culturale-zo/event/3a98p e-bello-vivere-liberi-di-e-con-marta-cuscun-23rd-mar-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info: 095.8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13). Zo Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.