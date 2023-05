Spettacolo 'Tutto nel mondo è una burla'

Dopo il successo del debutto di marzo al teatro S. Francesco di Paola, la Compagnia Teatrale Proscenio torna a rappresentare lo spettacolo Tutto nel mondo è burla, tratto da Le Allegre Comari di Windsor di William Shakespeare e la versione per musica Falstaff di Arrigo Boito.

La replica si terrà al Teatro Grotta Smeralda (via Antonello da Messina, 9 - Aci Castello) nel pomeriggio di domenica 14 maggio alle ore 18.30. Regia di Andjela Bizimoska. Nel cast Giorgio Piccione, Manuel Giunta, Antonio Giunta, Bernadette Giunta, Pettinato, Silvana Lanza, Margherita Malerba, Eugenio Sanfilippo, Salvatore Testa, Antonina Motta e Marco Musumarra.

Aiuto Regia: Gianluca Bellia, Direttore di scena: Giuliana Grillo, Assistente di scena: Claudia Visalli, Costumi: Giuliana Grillo. Trucco e parrucco: Anna Rita Prezzavento. Disegno luci: Coco Service. Comunicazione-marketing: Aurora Vannella, Margherita Malerba, Andjela Bizimoska, Manuel Giunta. Grafica: Margherita Malerba, Alessandra Pellegrino, Video: Antonio Giunta. Ufficio stampa: Aurora Vannella.

Ingressi già disponibili online su Eventbrite all’indirizzo https://www.eventbrite.com/e/biglietti-tutto-nel- mondo-e-burla-607426628397 . Sono previste riduzioni per over 65, under 18 e studenti universitari, nonché per chi ha già assistito alle date di marzo. Per altre info e prenotazioni chiamare +39 3494975398 (preferibilmente in orari pomeridiani).