Agatha Catanensis - Storia ed archeologia del martirio

Un itinerario fra storia e leggenda, evidenze archeologiche e tradizione, alla scoperta della Martire catanese, del suo culto, dei luoghi a lei dedicati.

Una delle figure più affascinanti della storia del primo cristianesimo, protettrice della città dal fuoco dell’Etna, Agata vanta una celebrazione senza eguali in tutto il mondo cristiano.

APPUNTAMENTO ore 10.00 - Piazza Sant'Agata la Vetere. DURATA 3 ore circa. ITINERARIO: - La Vetere: un viaggio a ritroso nella storia, scendendo verso la città di Agata - Il Carcere della Martire, dati archeologici e tradizione - L'Anfiteatro e il Fuoco - Le Reliquie, la Festa, i tesori - La Traslazione delle Reliquie e la Fontana.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 20.00 (gratuito bambini fino a 10 anni) - Comprende la guida e gli ingressi ai siti. INFO E PRENOTAZIONI WhatsApp a: 3339119648 / 3513792189 / 3381441760 /mail a: asso.etnangeniousa@gmail.com.

Qualora foste costretti a disdire, vi preghiamo di comunicarlo in tempo, per dar modo ad altri di partecipare. Qualora qualcuno dei siti fosse non disponibile ci riserviamo di sostituirlo con altro di pari importanza L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti.