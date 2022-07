Summer Fest, saranno i Pinguini Tattici Nucleari ad aprire la rassegna estiva di concerti

Saranno i Pinguini Tattici Nucleari, con il concerto del 16 luglio al Giardino Bellini, a mettere il turbo al cartellone del Catania Summer Fest 2022. Una rassegna di eventi, quest'anno, talmente ricca e variegata da piazzarsi al top tra le kermesse dell'Amministrazione comunale per l'estate in città. Circa 150 spettacoli, sino a metà ottobre, tra grandi concerti e opere d'autore, pièce e performance musicali e coreografiche, dal centro storico alle periferie, che l'assessore alla Cultura e ai grandi eventi, Cinzia Torrisi, insieme con il capo di Gabinetto e direttore del Turismo, Giuseppe Ferraro, e il direttore della Cultura, Paolo Di Caro, ha messo a punto nel solco del lavoro avviato nei mesi scorsi dal sindaco Pogliese, con il coinvolgimento di tante realtà del territorio e la partecipazione di un parterre di artisti di levatura nazionale e internazionale.

Cittadini e turisti potranno vivere appieno la stagione artistica con una full immersion nei luoghi simbolo della cultura e della storia cittadina: dalla corte Mariella Lo Giudice del Palazzo della Cultura alla corte del Castello Ursino, con alcuni "extra" in Cattedrale e alle Ciminiere. Sono infatti tre i pilastri del Summer Fest 2022. Il cartellone di grandi eventi a Villa Bellini, capace di accogliere oltre 9mila spettatori; gli spettacoli di teatro, musica e arte tra Palazzo della Cultura e Castello Ursino, con appuntamenti anche in Cattedrale e alle Ciminiere; e novità assoluta, "Palcoscenico Catania, rassegna di spettacoli dal vivo che valorizza il tessuto urbano delle periferie grazie al progetto della direzione Cultura che è stato premiato con un bando ministeriale per oltre un milione di euro.

Questi gli appuntamenti con i grandi eventi nel palcoscenico allestito nel piazzale delle Carrozze del Giardino Bellini. A luglio, esordio con i Pinguini Tattici Nucleari il 16 , e a seguire Mecna + Coco (17), Luchè (20), Gemitaiz (22), Litfiba (23), Roberto Lipari (26), Black Eyed Peas (28), Caparezza (29), Blanco (30 e 31). In agosto Fabri Fibra (3), Franco 126 (6), Rkomi (11), Marracash (13), Ariete (20), Capo Plaza (26), Sangiovanni (27), Frah Quintale (28). A settembre, Galà Bellini a cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini (1), Irama (2 ), Mannarino (3), Carl Brave (9), Fondazione Orchestra sinfonica siciliana "Cavalleria Rusticana" (16), Ernia (17), Bellini Black comedy (21), Foss "Suggestioni Belliniane" (24), Wagner/Bellini a cura del Teatro Massimo Vincenzo Bellini (30). Molto articolato e ricco di compagnie e produzioni, fra teatro, varietà, musica, danza, il calendario in programma tra Palazzo della Cultura e Castello Ursino, con uno spazio dedicato come da tradizione all'istituto musicale Bellini. Speciali eventi sono previsti in Cattedrale, con il festival organistico "I concerti del Grand'Organo Jaquot" per 5 serate (31 luglio, 3 agosto, 7 agosto, 12 agosto e 18 agosto), e nell'anfiteatro delle Ciminiere con la rassegna "Tango Festival" dall’ 11 al 16 settembre. Altrettanto nutrito il programma di Palcoscenico Catania che sarà presentato nei dettagli nei prossimi giorni, con i protagonisti degli oltre 40 spettacoli che animeranno i luoghi di una Catania inedita e suggestiva, da piazza Dante alle zone meno centrali della città.