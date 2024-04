Spettacolo "Alexander Hamilton" al Teatro Ambasciatori

Dopo il grande successo di City of stars e The Greatest Show, l’Associazione Ouroboros è tornata in scena con un’altra grande produzione: Alexander Hamilton, uno dei più grandi musical di Broadway degli ultimi anni (per l'acquisto dei biglietti clicca sul seguente link).

Una ventata di hip hop, ambientata nel post Rivoluzione americana, che ha già travolto Catania nelle prime due date andate in scena il 12 e il 13 aprile al Teatro Ambasciatori. I prossimi appuntamenti saranno venerdì 19 e sabato 20.

Alexander Hamilton è il racconto di uno dei personaggi fondamentali per la nascita degli Stati Uniti D’America, uno dei suoi Padri fondatori. Prima, sostenitore della Rivoluzione Americana e braccio destro di George Washington, poi, sostenitore del federalismo e Primo Ministro del Tesoro, oggi stampato sulla banconota da 10 dollari.

Il musical porta in scena la sua vita, i suoi successi e i suoi dissidi politici rievocati per mezzo del genere musicale nato proprio sul suolo statunitense negli anni ‘80 del ‘900, “solo” 200 anni dopo la narrazione dei fatti, parliamo dell’hip hop. Il classico beat rap è infatti il filo conduttore che lega sia la parte recitata a quella messa in musica.

Lo spettacolo di Broadway di Lin-Manuel Miranda, visibile su Disney Plus, è la trasposizione teatrale della biografia scritta da Ron Chernow. Un musical dei record e dal successo clamoroso che nel 2016 ha ricevuto il Premio Pulitzer per la drammaturgia e ottenuto sedici nomination ai Tony Award, vincendo in undici categorie tra cui quella di miglior musical.

L’Associazione Ouroboros porterà a Catania una versione con testo narrato in italiano (in assoluto la prima traduzione del musical in lingua italiana), che resta fedele al beat e alla metrica originale, le canzoni invece, rimangono col testo inglese ma ovviamente cantante dalle meravigliose voci della compagnia nostrana.

Con il musical Alexander Hamilton, l'associazione continua la sua tradizione offrendo al pubblico esperienze teatrali indimenticabili e mescolando storia e musica in un connubio coinvolgente. Attraverso la storia del fondatore degli Stati Uniti, il musical offre un'affascinante esplorazione di politica, amore, ambizione e rivalità.