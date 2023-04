Spettacolo 'Deadbook' al Teatro Angelo Musco

Al Teatro Angelo Musco di Catania in scena “Deadbook”. Lo spettacolo, scritto da Francesca Ferro e diretto da Francesco Maria Attardi, ha debuttato nell’ottobre 2019, prima della pandemia. Oggi torna in scena con un nuova veste per un doppio appuntamento: sabato 22 aprile (alle ore 21) e domenica 23 aprile (alle 18).

Degli sconosciuti si svegliano all’interno di una stanza asettica. Uomini, donne, anziani, bambini. Nessuno ricorda come è finito lì, nessuno sa come uscirne. Vige un meccanismo perverso, un sistema che governa e regna in quella stanza, che costringe il gruppo fin da subito a eliminarsi, l’un l’altro, uno alla volta, attraverso un sadico gioco di click e like, come nel più verosimile e spietato social network. Attraverso alcuni tentativi di strategie e accenni di complicità, gli sfortunati protagonisti di questa storia tenteranno di raggirare il sistema, dovendo però presto fare i conti con un drammatico assioma: ognuno di loro, nel tentativo disperato di cercare di rimandare il più possibile il momento della propria fine, sarà costretto a diventare nemico di tutti gli altri.

Per informazioni sullo spettacolo: Tel. 095 538188 - 333 7781632 - 345 3993368. Orario botteghino presso Teatro ABC: da martedì a sabato 16:00/20:00, giovedì anche 10:00/13:00. Costo del biglietto: 10 euro (è accettata la “carta del docente”). Biglietti online su ilteatro.botteghinoweb.com.