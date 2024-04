Etna sud: Hornitos in trekking

Un escursione sull’Etna, versante sud-ovest è organizzata dall’associazione “Etna e Dintorni” per domenica 21 aprile.

La meta è l’Hornitos piano Galvarina, con possibilità di arrostita Il percorso si sviluppa in alta quota (1700 – 2000 mt), sperimentando un particolare alternarsi di recenti lave (1983, 2003, 1949) e antichi e fitti boschi di pino laricio.

Dopo pochi chilometri il bosco lascia spazio a stupendi panorami su tutta la Sicilia orientale: dai monti Nebrodi, agli Erei, l’altopiano di Enna, e il lago di Pozzillo.

Sulla destra, si staglia imponente la sagoma della zona sommitale dell’Etna, che scende repentinamente verso il sentiero.

Giunti al pianoro, visiteremo l’hornitos vulcanico con grotta a pozzo, alla fine andremo a consumare uno spuntino presso il rifugio, dove chi vuole può approfittare del punto fuoco presente.

Per partecipare si può prenotare alla mail info@etnaedintorni.it; solo per informazioni si può contattare il 347 1902220 (NO SMS – ore 9-13; 16-20). E’ possibile prenotare il passaggio in pulmino.

L’appuntamento è alle ore 9.15 presso Piano Vetore, davanti casetta in legno dell’affitto sci di fondo (sulla strada provinciale 92, al km 17 girare a sinistra per piano Vetore/osservatorio astrofisico di serra la nave ) – coord. GPS 37° 41′ 36, 14° 58′ 52 – si raccomanda la puntualità.