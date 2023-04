Trekking del 1 maggio sull'Etna: grotta della Neve e Monte Minardo

L’associazione “Etna e Dintorni” propone ripropone anche quest’anno un escursione in trekking sempre piacevole e apprezzata: il tradizionale trekking del 1° maggio, con pranzo finale in Rifugio etneo. La ormai classica passeggiata dell’1 maggio, ci condurrà quest’anno a Piano delle Ginestre, nel cuore del Parco dell’Etna, alla scoperta delle bellezze del versante ovest Etneo: toccando grotte, antiche neviere, ovili, attraverseremo i boschi centenari di Ginestre dell’Etna e l’antichissimo e fitto bosco di Centorbi, dai toni quasi fiabeschi, fino ad arrivare alla cima del cono vulcanico di Monte Minardo da cui si gode di una spettacolare vista verso l’Etna e la Sicilia orientale.

Si rientra in rifugio alle 13 circa per gustare il nostro pranzo. Il pranzo è facoltativo è include: pennette alla boscaiola con funghi e suino nero dei Nebrodi, secondo a scelta (secondo disponibilità) pane, acqua e vino; sono possibili pasti specifici per vegetariani e in caso di intolleranze. È possibile partecipare anche solo al trekking. Per informazioni prenotazioni è possibile scrivere alla mail info@etnaedintorni.it, solo per informazioni si può telefonare al 347 1902220 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.