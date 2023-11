Trekking: dall'antica fontana della dea Zizza alle cascate dell'Oxena

Un trekking tra le antiche vanedde degli iblei per raggiungere le spettacolari Cascate dell’Oxena si svolgerà a cura dell’associazione “Etna e Dintorni” domenica 26 novembre. Il percorso dall’antica fontana della dea Zizza, posta nella corte del Castello svevo di Militello, e si seguono le antiche “vanedde” che scendono nei canyon lavici e calcarei degli Iblei. Sui fianchi dei canyon si stagliano le numerose grotte e camere scavate nella roccia calcarea in tempi remoti.

Visita ai resti alla chiesa rupestre “Madonna della Scala” e il fontanile di San Vito, fino a giungere sull’altipiano che domina il fiume Oxena. Da qui, proseguiamo fino al punto panoramico sulle cascate che scendono sui basalti lavici colonnari.

Raggiunta la base delle cascate, approfitteremo per consumare il pranzo a sacco accanto al fiume, prima di avviarci per il ritorno.

L’escursione è aperta a tutti e la difficoltà è medio-facile E’ obbligatoria la prenotazione. Per prenotare inviare una mail a info@etnaedintorni.it. Solo per informazioni è possibile contattare anche il 3471902220 (ore 9 13; 16-20 – NO SMS). Vi è la possibilità di avere un passaggio in pulmino su prenotazione da Catania.

POSSIBILITA’ DI PASSAGGIO IN PULMINO SU PRENOTAZIONE – costo € 5. Il raduno è alle ore 9.30 a Militello In val Di Catania presso Largo atrio del Castello coord. gps: 37° 16′ 16, 14° 47′ 44.