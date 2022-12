Trekking sull'Etna di fine anno

Sharing Sicily propone l'ultimo Trekking dell'anno sull'Etna, adatto a tutti, in questi ultimi giorni di sole del 2022. Camminerete lungo un sentiero in leggera salita, vi inoltrerete nel bosco e tra pioppi e pini neri, raggiungerete dapprima un'interessante Hornito e poi il delizioso rifugio di monte Gemmellaro, in un incantevole paesaggio invernale.

Lungo il percorso vi soffermerete sulle caratteristiche geologiche e naturalistiche del luogo e ne ammirerete i punti panoramici, scorgendo una visuale MOZZAFIATO sull'Etna innevata. Concluderete la giornata con un pic nic tra la natura, stendendo un bel telo, consumando il pranzo a sacco. Dallo stesso percorso tornerete indietro, per raggiungere inizio sentiero.

DURATA: 10:30 -15:00 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: facile (per adulti e bambini) 6 km a/r. EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento invernale, giubotto con cappuccio o giacca a vento,giubbino, beretto, acqua,pranzo a sacco, telo per stendersi. Meeting point alle ore 10.30 di fronte il ristorante la NUOVA QUERCIA contrada Bottara. Belpasso/Nicolosi. Da li' inizierà il trekking, quota partecipazione euro 10 a persona adulta, euro 8 sotto 12 anni.

Per prenotarsi messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Monte Gemellaro 31 dicembre" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Numero massimo 45 partecipanti. Numero minimo 20 partecipanti per attivare il trekking. 24 ore prima dell'evento riceverete un promemoria riepilogativo via whatsapp.