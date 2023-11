Trekking sull'Etna fino al rifugio di Monte Gemellaro

Questa domenica vi proponiamo una bella e rilassante passeggiata in natura sul nostro vulcano, per godere di colori, odori e profumi del nostro vulcano in questo tardo autunno, percorrendo un sentiero panoramico e suggestivo.

Cammineremo lungo un sentiero in leggera salita, ci inoltreremo in parte nel bosco tra pioppi e pini neri. Lungo il percorso sarà possibile osservare i resti di varie eruzioni vulcaniche susseguitesi a partire dalla seconda metà del 1800, coni piroclastici, colate laviche e canali di scorrimento.

La piu' recente l'eruzione del 1886 che giunse fino a qualche centinaio di metri prima del paese di Nicolosi. Raggiungeremo un'interessante Hornito, prima di arrivare al rifugio di Monte Gemmellaro, piccolo Rifugio sempre aperto, dove stenderemo il nostro telo e faremo il nostro pranzo al sacco.

Lungo il percorso ci soffermeremo sulle caratteristiche geologiche e naturalistiche del luogo e ne ammireremo i punti panoramici, scorgendo una visuale MOZZAFIATO sull'Etna e sulla costa Ionica-Etnea. Dallo stesso percorso torneremo indietro, per raggiungere inizio sentiero intorno alle 15:00.

DURATA: 10:30 puntauli -15:00 circa. TRASPORTO: mezzi propri. DIFFICOLTA’: facile (per adulti e bambini abituati a camminare - dislivello 100 mt.) 7 km totali a/r.

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giubino con cappuccio, acqua,pranzo al sacco, telo per stendersi. Saremo a quota 1400 metri circa, non c'è pericolo di neve e non ci sono problemi di viabilità (si parcheggia in ampio spiazzale in asfalto davanti al ristorante).

Meeting point alle ore 10.30 di fronte il ristorante la NUOVA QUERCIA contrada Bottara. Belpasso/Nicolosi. Li' lasceremo le auto e partira' il trekking. Quota partecipazione euro 15 a persona adulta, euro 5 sotto 12 anni direttamente in loco.

Per prenotarsi messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto "Monte Gemellaro 3 DICEMBRE " indicando nome, cognome, numero persone, un recapito telefonico. Numero massimo 25 partecipanti. Numero minimo 12 partecipanti per attivare l'escursione.