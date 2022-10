Tutto pronto per SposinLove, la wedding experience più glamour del Sud Italia: dal 3 al 6 novembre 2022

Si accendono i riflettori sulla manifestazione che, anno dopo anno, rende protagonista l'universo wedding. L'undicesima edizione di SposinLove, dal 3 al 6 novembre 2022, trasformerà il centro fieristico SiciliaFiera, in via Bologna 76 a Misterbianco, in una vetrina unica e inimitabile per le future coppie. Creatività, qualità e professionalità saranno a disposizione di quanti sognano il matrimonio perfetto. Un calendario ricco di eventi e presentazioni degli innumerevoli brand, che conferma il ruolo importante della manifestazione per il centro Sud.

Tra le novità di questa edizione, il premio alla carriera che sarà consegnato alle Gemelle Donato che, con i loro atelier ad Adrano e Catania, ormai da anni vestono i sogni di tante donne, con abiti da sposa curati in ogni minimo dettaglio: una vera e propria fucina di talento creativo e di straordinaria ricercatezza. Inoltre, questa edizione di SposinLove avrà un mood molto social. I social media, infatti, hanno trasformato anche la wedding-industry. Sia nella visibilità che viene data al giorno del sì: dal blog all’hashtag, dalla web-lista dei regali all’ingresso in chiesa ‘condiviso’ sulle Stories di Instagram. Sia come spazio dedicato ai consigli di stile. Ecco che, durante i quattro giorni di SposinLove, note influencer saranno ospiti della manifestazione per fare conoscere le tendenze bridal. In particolare la giornalista Eva Spampinato, la wedding planner e blogger Cinzia Grillo e la "barbiera" Giuliana Bonanno, con interviste e focus subito "instagrammati", lanceranno idee eleganti e raffinate da cogliere al volo.

E non finisce qui. La manifestazione sarà arricchita da un calendario di sfilate ed eventi per offrire uno specchio reale delle future tendenze: dagli abiti da sposa/o agli accessori, tra creatività, tradizione e contaminazioni. Trenta metri di passerella, oltre 350 abiti presentati, quattro appuntamenti al giorno e 500 posti a sedere. Sono i numeri delle sfilate firmate SposinLove, che vedranno protagonisti noti brand del settore come Versali, marchio italiano di Martina Franca che dopo aver fatto la storia della sartorialità pugliese nella cerimonia uomo, oggi è leader italiano ed eccellenza europea, punto di riferimento per tutti gli sposi e gli addetti ai lavori. La linea cerimonia uomo sarà presentata in anteprima durante SposinLove: adatta ad uno sposo giovane e raffinato dalla personalità vincente e dal gusto d’eccellenza che nel suo giorno importante vuole affermare il suo carattere forte.

"La qualità è uno dei fattori dal quale partiamo per organizzare ogni edizione di SposinLove - dichiara Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione e presidente di Eurofiere - Anno dopo anno, la nostra community e il nostro network, si arricchiscono confermando la vocazione di SposinLove come generatore di nuove opportunità di business e palcoscenico privilegiato di stile e artigianalità. Siamo pronti a svelarvi tutti i segreti per rendere perfetto il giorno del matrimonio!".

