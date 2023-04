Mostra fotografica 'Tutto quello che avevamo'

La collettiva di fotografia Tutto Quello Che Avevamo, dei fotografi emergenti Erika Allia, Gabriele Argentino, Arianna Lonobile e Francesco Russo, a cura di Irene Torrisi è una bellissima iniziativa dello studio IMDigital, realtà catanese attiva nella stampa fine art, che l’ha ideata e organizzata con l’obiettivo di promuovere giovani artisti emergenti e regalare loro l’opportunità di esporre per la prima volta.

La mostra, che consiste dunque in otto fotografie inedite, è stata inaugurata il 31 Marzo ed sarà visitabile fino al 14 Aprile presso i locali di IMDigital Fine Art, in via Etnea 424, Catania dal lunedì al venerdì 10-18. L'ingresso è libero.

"Tutto quello che avevamo, - si legge nel testo critico- si muove in uno spazio urbano insolito e spoglio. L’uso del bianco e nero, che solitamente dona un’aurea nostalgica agli scatti e li consacra al passato, qui assume un significato del tutto diverso: permane la nostalgia ma la sensazione è di trovarsi avanti nel tempo, in una realtà prossima, distopica e decadente, dove le rare figure umane appaiono quasi come reduci, gli unici sopravvissuti in un mondo dimenticato."