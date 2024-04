Villa Ardizzone: 'Come un alitare di vento'

Orario non disponibile

Villa Ardizzone-Spazio liberty è lieta di ospitare la pittrice Rosalba Carlino e la sua mostra antologica dal titolo "Come un alitare di vento", a cura di Marilisa Spironello. La personalità di Rosalba Carlino abbraccia più aspetti nell’ambito della figurazione e della creatività.

Insegnante di Discipline Pittoriche sin dal 1988, si è anche occupata di stampa d’arte serigrafica e di realizzazioni di opere per campagne pubblicitarie (fondi cielo “Bulgari”).

Sin da giovanissima, ha mosso i primi passi sulla scena nazionale ed internazionale, ed ha realizzato mostre personali e collettive curate da critici e storici dell’arte.

Le Opere di Rosalba Carlino presentano un suggestivo tema celeste, fatto di cieli macchiati di nuvole dalle diverse sfumature; sempre densi di plasticità e profondità, sono caratterizzati da metafisiche presenze che appaiono con una certa intermittenza, descrivendo delle volute nel cielo per una pittura intesa a dare un sentimento indefinito d’immaginazione onirica.

Gli elementi e i colori della sua terra sono ricorrenti nei suoi quadri, i riflessi cromatici sulle onde del mare generano forza e movimento, in un cromatismo fluido di nastri che, mossi dal vento, si avviluppano come tracce di una tridimensionalità in continua evoluzione.

Come un alitare di vento rappresenta il racconto della materia pittorica dell'artista, dove la realtà sembra dissiparsi per abbracciare l'effimero.

La mostra verrà inaugurata sabato 13 aprile alle ore 18.00. Sarà visitabile su prenotazione fino al 28 aprile. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU https://forms.gle/CcRkSCq8ievTDr4G6. Villa Ardizzone-Spazio Liberty, Viale Mario Rapisardi, 114 Catania, 347/1682121.