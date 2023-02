Vintage Market a Piazza Scammacca

Il Teatro di Piazza Scammacca sarò il salotto della terza edizione del Vintage Market organizzato in collaborazione con Riciclemi e Cool Lalla. Un gruppo appassionato di vintage seller riempirà il teatro della Piazza per due giornate all'insegna del vintage e del second hand con capi e accessori di luxury brand e non.

Ulteriore particolarità del vintage market è lo Swap Party organizzato dalle Sicule Will, avviene sempre la domenica pomeriggio; lo swap party consiste nello scambio (baratto) di vestiti e accessori. Ingresso libero. SABATO 25 Febbraio dalle 12 alle 20. DOMENICA 26 Febbraio dalle 12 alle 19.