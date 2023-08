Visita al Palazzo Fiorini

Per soddisfare le numerose richieste di visita per scoprire le sale del palazzo nobiliare Martino Fiorini, Sicula ti porta alla scoperta dell'antica storia della famiglia e ad ammirare i bellissimi affreschi e l'arredamento originale delle stanze. L'appuntamento è per domenica 13 agosto 2023 in via San Carlo 11, ad Acireale, alle ore 18.00. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per info e prenotazioni contatta tramite messaggio i canali social, la mail info@stoasicula.it o il numero 3715667153.