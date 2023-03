Visita all'ex Industria Calzature Ega

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza una visita dedicata a una location affascinante, custode della storia della città di Catania su diversi fronti, il calzaturificio EGA, situato in uno dei punti più caratteristici del centro storico catanese.

Il Calzaturificio EGA, fu originariamente sede della storica tipografia Galatola poi ex calzaturificio. Un calzaturificio centenario abbandonato per decenni, situato vicino alle Terme della Rotonda, con alle spalle il teatro greco- romano, dove nel 1909 il catanese Franceschino realizzò la prima fabbrica di scarpe artigianali come succursale di Parigi.

L'edificio con l'inconfondibile targa storica venne distrutto dai bombardamenti del 1943, poi ricostruito e abbandonato. Un progetto ambizioso portato avanti dalla stilista Luciana Cavalli che riqualificandolo e prendendosene cura, ha realizzato il suo sogno da bambina, creando tra quelle mura un mondo tutto suo, fatto di scarpe artigianali, colori, dettagli, passione. Sarà proprio Luciana Cavalli ad accogliervi e accompagnarvi in un percorso sorprendente, ricco di sorprese e passaggi segreti.

Scoprirete inoltre come nasce una scarpa d’autore, e le varie fasi di realizzazione dei suoi straordinari pezzi unici. Attraverserete infine un passaggio segreto che vi farà scoprire il piccolo teatro Dusmet, luogo di esordio dei grandi Pippo Baudo, Pippo Pattavina, Leo Gullotta, Turi Ferro e Tuccio Musumeci.

Date 26/3 2/4. Ore 10.30.Quota di partecipazione €12,00 p.p. (pagamento in loco). Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/jYdP91QD4khzmTUU6. Info 3928079089. L’evento verrà confermato al raggiungimento di 10 partecipanti. Posti limitati.