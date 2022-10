Autunno sull'Etna: escursione alla grotta di Serracozzo

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking lungo il versante Etna nord, per ammirare lo scenario autunnale del bosco di betulle, fino alla grotta serracozzo. In prossimità del rifugio Citelli si diparte un sentiero che risale le ultime propagini del bosco di betulle e si addentra in contrada Serracozzo. Qui si trova una grotta a scorrimento lavico formatasi nel corso dell'eruzione del 1971. Presenta un tratto facilmente accessibile e visitabile, dall'inconsueta forma "a buco di serratura". Una particolarità della grotta consiste nella suggestiva luce che si può osservare all'interno della cavità da una frattura della volta. Continuando a risalire, si percorrerà un tratto in saliscendi fino ad arrivare alla cresta di Serracozzo, per ammirare un panoramicissimo belvedere naturale con vista sulla Valle del Bove. Si continuerà a salire un po' per poi scendere fino al rifugio Citelli.

Quota partecipazione: euro 15 adulto euro 7 bambino, pagamento in loco.

Prenotazioni:chiamare al 340-9720896 entro lunedi sera e comunicare il n. dei partecipanti o scrivere via email antoninodigrazia@gmail.com