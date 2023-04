Trekking verso gli alberi monumentali dell'Etna: Trofa di camperi e Fau di Sanareddu

Indirizzo non disponibile

L’Etna, nella sua molteplice complessità di habitat naturalistici, conserva in determinate aree boschive alcuni esemplari di alberi antichissimi e maestosi, alcuni dei quali sono molto noti, mentre altri sono ancora sconosciuti alla maggior parte degli escursionisti.

La guida naturalistica Antonino Di Grazia propone un interessante trekking alla scoperta di due “patriarchi” dei boschi etnei: la “Trofa du camperi” ed il “Fau di Sanareddu” , faggi secolari dalle imponenti fronde, che vantano un corredo di aneddoti e di storia.

L’escursione, con sviluppo ad anello, avrà inizio da una tipica carrareccia rivestita in basolato lavico ed attraverserà, su comodi sterrati, boschi misti tra i più integri del versante nord. Lungo il percorso si incontreranno testimonianze della vita rurale di un tempo e rifugi forestali con aree attrezzate; si effettuerà una apposita sosta per la consumazione del pranzo a sacco.



MEETING POINT: Comune di Milo, Piazza Belvedere h. 9,00

DURATA ESCURSIONE:

H 4,30 circa

TRASPORTO:

Mezzi propri

CARATTERISTICHE ESCURSIONE:

Escursione di difficoltà media; dislivello m. 450 circa; sviluppo chilometrico km 8,5 circa.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:

Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, giacca a vento o giubbotto, cappello, acqua ( 1 litro ), pranzo a sacco. Consigliati i bastoni da trekking.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Euro 15,00 adulto, Euro 8,00 bambino ( si ammettono bambini a partire dai nove anni di età). Pagamento in loco.

PRENOTAZIONE ED INFO:

Chiamare al numero cell. 3409720896