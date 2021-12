Sarà un fine settimana all'insegna del vento freddo proveniente dalla Russia

Vento freddo proveniente dalla Russia fa prospettare un fine settimana più freddo ma non piovoso. Sono queste le previsioni elaborate dal meteorologo Lorenzo Badellino, di 3BMeteo, che vedono la nostra regione esposta ad un flusso di correnti fresche settentrionali che non permetteranno sempre rasserenamenti ampi e duraturi. Infatti sabato dalla Russia si avvicinerà un fronte freddo che coinvolgerà la Sicilia con un calo delle temperature e una nuvolosità più compatta, da cui scaturiranno piogge sparse e deboli nevicate sulle zone interne a partire dai 1000 metri, ma in calo fino a quote collinari in serata, accompagnate da tese raffiche di vento da nord. Residua variabilità domenica, con ultimi fiocchi di neve dai 400 metri e successivo rasserenamento, ma clima molto fresco e ventoso.

Giovedì - nel Catanese - sono attese condizioni di cieli poco nuvolosi e clima asciutto. Temperature minime intorno a 9°C, massime sui 14°C. Venerdì nubi sparse e schiarite con maggiori addensamenti al pomeriggio ma senza fenomeni. Venti tesi settentrionali e temperature compresa tra i 7°C del primo mattino ed i 15°C del pomeriggio. Sabato in prevalenza soleggiato, ma ventilazione tesa o forte settentrionale e temperature che oscilleranno in giornata tra 6 e 14°C. Domenica poco nuvoloso ma molto fresco e ventoso e temperature che oscilleranno tra 5 e 10°C.