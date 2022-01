Previsioni meteo, l'anticiclone si fa da parte: tornano pioggia e clima più freddo

Ultimi giorni in compagnia dell'anticiclone africano che ha portato temperature miti ma anche foschie, locali nebbie e nubi basse. Entro l'Epifania correnti più fredde irromperanno sulla Penisola portando un peggioramento delle condizioni del tempo che raggiungerà anche la Sicilia. "Previste piogge, rovesci e nevicate con un generale abbassamento della temperatura", anticipa Carlo Migliore di 3bmeteo.com.

Per quanto riguarda la provincia di Catania, sole prevalente fino alla giornata di mercoledì. Da segnalare solo qualche foschia al mattino sulla pianura interna. Da giovedì 6 graduale aumento delle nubi con qualche debole pioggia a fine giornata, preludio ad una giornata del 7 gennaio all'insegna del cattivo tempo. Temperature stabili e ancora miti con punte massime di 21°C nella giornata di mercoledì, in calo per l'Epifania e venerdì 7 con massime non oltre 11-12°C. Venti in graduale rinforzo dai quadranti meridionali in rotazione da NO tra il 6 e il 7 gennaio. Mari che tornano mossi, fino a molto mossi.